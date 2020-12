MONTEPRANDONE – Da questa mattina, venerdì 18 dicembre, sono in consegna i buoni spesa “meal ticket” a cittadini e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.

La terza tranche di buoni prevede 211 nuclei familiari beneficiari residenti a Monteprandone. Nella prima fase dell’emergenza i nuclei familiari sostenuti sono stati 391. Con questo terzo step si arriva a 602, per un importo complessivo di 164.500 euro.

“La consegna avverrà in pochi giorni – spiega il sindaco Sergio Loggi – in modo da poter essere vicini alle famiglie più bisognose in vista delle festività natalizie. Per questo ringrazio gli uffici comunali per il veloce lavoro di gestione delle domande, i volontari dell’associazione di Protezione civile Federvol, il gruppo scout AGESCI “Monteprandone 1″ e alcuni collaboratori del Comune che consegneranno a domicilio i blocchetti dei buoni”.

L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali che accettano buoni spesa meal ticket è consultabile a questo link:

https://www.monteprandone.gov.it/avvisi/elenco-esercizi-commerciali-che-accettano-i-buoni-spesa-meal-ticket/

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.