Boris Johnson ha assicurato che il Governo introdurrà in parlamento una legge per ridare il voto agli Expats, che in Inghilterra non possono votare dopo 15 anni di residenza all’estero. I Laburisti però sono contrari e il veterano da anni residente a San Benedetto si ritrova curiosamente a fare un appello al suo partito, di cui è anche il più anziano tesserato, avendo sottoscritto la sua tessera nel 1936