Grande gioia ad Accademia Chefs per un bel traguardo raggiunto dalla Chef Lady Noemi Ciabattoni.

Colori, creatività e design originale: sono questi gli elementi distintivi del piatto che ha portato Noemi ad aggiudicarsi il primo posto al contest Food Social Night, un evento digitale promosso da Associazione Italiana Chef e da Artix, dedicato allo storytelling estetico e corale della tavola, del mangiare e del bere.

Dopo aver convinto una giuria di esperti, che hanno selezionato i 30 finalisti, il piatto di Noemi Ciabattoni ha conquistato anche il popolo di Instagram. Sbaragliando la concorrenza a suon di “like”, la giovane Chef ha raggiunto il gradino più alto del podio.

A Noemi non resta quindi che godersi il premio: un pranzo o una cena per due in un ristorante stellato della zona.