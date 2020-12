GROTTAMMARE – Pezzi unici di fattura artigianale in regalo al Comune per omaggi di rappresentanza. Arrivano dall’associazione 43° Parallelo Italy 150 mattonelle di travertino ascolano (8×6 cm), montate su calamita e decorate utilizzando tecniche miste per armonizzare ad arte conchiglie a soggetti caratteristici della Città, con particolare predilezione per il vecchio incasato.

Ideatore e autore materiale delle piccole creazioni è il presidente del sodalizio Marcello Iezzi: suoi i tratti di pennello delle vele in Adriatico delle vedute marine, delle case colorate con i gatti sentinella, oltre al globo terrestre in piazza Kursaal e l’immancabile monumento al 43° parallelo, progetti entrambi realizzati dall’associazione per comunicare turisticamente il passaggio del parallelo a Grottammare. L’Amministrazione comunale ha deciso di valorizzare l’omaggio completandolo con una confezione di cartoncino personalizzata per poterlo utilizzare come oggetto di rappresentanza.

“Questo bel progetto è fiorito in questi mesi di pandemia – afferma il sindaco Enrico Piergallini – Da tempo infatti Marcello lavora quotidianamente per raccogliere le gemme delle nostre spiagge e incastonarle su eleganti piastrelle di travertino per comporre un oggetto unico, sostenibile, fatto a mano. A ciascun esemplare, inoltre, Marcello ha aggiunto un tocco personale, un tono di colore e di fantasia che lo rende irripetibile. Saranno regali preziosi che l’Amministrazione potrà donare nelle occasioni importanti”.

