Soddisfatte le volontarie che con la Caritas Diocesana e l’associazione Solidarietà per l’Infanzia stanno organizzando la raccolta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta avendo successo l’iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi”, progetto della Caritas Diocesana di San Benedetto che sta coinvolgendo anche le scuole cittadine. Nella giornata di mercoledì 16 dicembre i volontari della Caritas si sono recate nelle scuole primarie Bice Piacentini, Marchegiani e Ragnola.

“Vorremo evidenziare la generosità di queste tre scuole e dell’impegno che hanno messo tutti i bambini e i genitori. In tutto siamo riuscite a raccogliere circa 500 scatole tra scuole e famiglie. Le scatole saranno destinate all’Associazione Solidarietà per l’Infanzia che le distribuirà insieme a un pranzo d’asporto alle famiglie bisognose il giorno della Vigilia di Natale” scrivono Laura Merati, Melissa Cicconi e Monica Ambanelli, alcune delle volontarie che ringraziano la dirigente Laura D’Ignazi per la disponibilità e la collaborazione.

