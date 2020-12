SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 20 dicembre, alle 17, dal CineTeatro Comunale Concordia, in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Faceboook del Comune, organizzato dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, è in programma il “Concerto degli auguri”.

Sul palcoscenico un duo d’eccezione: Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte in un concerto che renderà omaggio al grande Ennio Morricone scomparso proprio in questo 2020 senza tralasciare una incursione nella musica più tradizionale. Il concerto sarà introdotto da un solo di danza della giovanissima ballerina sambenedettese Giulia Rosati.

“La situazione che viviamo ci impediva di proporre il tradizionale appuntamento musicale delle feste – spiega l’assessore Annalisa Ruggieri – non abbiamo però voluto rinunciare ad offrire alla Città un concerto in prossimità del Natale nella convinzione che ogni occasione che ci ricollega alla normalità vada colta per diffondere coraggio e speranza. La musica, in questo, sa essere un mezzo formidabile e con la Gioventù Musicale siamo riusciti ad allestire, seppure in streaming, questo evento che ci consentirà anche di fare gli auguri ai sambenedettesi da un luogo simbolo della cultura della città”.

Luca Pincini e Gilda Buttà hanno suonato per le più importanti istituzioni concertistiche in Italia ed all’estero, e, per decenni, hanno collaborato assiduamente con Ennio Morricone con il quale hanno effettuato concerti in tutto il mondo e registrato per le più grandi produzioni cinematografiche. Il grande maestro ha scritto per loro composizioni dedicate, come “Monodia per violoncello solo” per Luca Pincini e “Catallogo” per Gilda Buttà. Fra i vari CD registrati, ricordiamo “Absolutely Ennio Morricone”.

Luca Pincini e Gilda Buttà hanno accompagnato il Maestro Morricone nella esecuzione della sua musica assoluta e delle sue colonne sonore, dal Teatro alla Scala di Milano, all’Auditorium Parco della Musica, al Palazzo ONU a New York, alla Royal Albert Hall e in centinaia di altri concerti. Artisti a tutto campo, Luca Pincini e Gilda Buttà vantano anche una grande produzione discografica con registrazioni per BMG, SONY, Decca, Warner, Cam.

A San Benedetto il duo presenta i brani di Morricone che tutti conoscono, da “La Leggenda del Pianista sull’oceano” a “Nuovo Cinema Paradiso”, a “Mission”, “C’era una volta il West”, “Il Buono il brutto e il cattivo”. Nella prima parte del concerto, quale omaggio alla grande musica di tradizione, verrà eseguita la “Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 19” di Sergej Rachmaninov, una delle sonate più belle e difficili del repertorio per violoncello e pianoforte.

La ballerina sambenedettese Giulia Rosati, diplomatasi al prestigioso Ateneo della Danza di Siena diretto Marco Batti, ha seguito corsi di perfezionamento presso l’American Ballet Theatre National e con maestri come Filippo Del Sal e Camille Granet.

