SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 16 dicembre è giunta nella nostra redazione una segnalazione da un cittadino residente nel quartiere Ragnola.

“Cadono calcinacci dalla Sopraelevata vicino alla pista ciclabile in zona Ragnola. Certo, sono di piccole dimensioni, ma oggi un pezzo mi ha sfiorato e per poco non mi ha colpito” è la denuncia del lettore che ha mandato anche un paio di immagini dal posto.

In quel tratto, in effetti, passano molte biciclette ma anche persone a piedi.

Una situazione che, a nostro avviso, dovrebbe essere monitorata e approfondita dalle istituzioni competenti. Nel pomeriggio il cittadino che ci ha contattato ha poi chiamato anche i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto per un sopralluogo per verificare la situazione in essere.

