SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tocco di Marche, più precisamente di Fermo, nelle selezioni per le “Nuove Proposte” del prossimo festival di Sanremo.

Giovedì 17 dicembre infatti, alle ore 21:30, il Festival di Sanremo compierà il suo primo passaggio ufficiale scegliendo gli 8 artisti della sezione “Nuove Proposte”.

Tra i 10 finalisti c’è HU, artista classe 1994 nata a Fermo. Dopo aver studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro, ed essersi laureata in design del suono, Federica Ferracuti ha dato inizio al progetto musicale denominato “HU” nel 2017 catturando fin da subito le attenzioni della scena musicale elettronica. Nel 2018, registra le chitarre e co-produce una traccia rockabilly per la collezione estiva di Chiara Ferragni e, nello stesso anno, ha raggiunto la finale di Jager Music Lab, volando a Berlino per 9 giorni e facendo diversi master class con alcuni dei migliori dj in circolazione.

Nella scorsa estate a San Benedetto del Tronto ha infiammato il palco del Geko, aprendo con un tutto esaurito la rassegna dei concerti organizzati dall’associazione “Prima Persona Plurale” e, da qualche settimana, è entrata ufficialmente nel roster della celebre etichetta Warner Music Italy.

HU si prepara così alla selezione finale delle “Nuove Proposte” di Sanremo con il suo ultimo lavoro, “Occhi Niagara”.

