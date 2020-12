SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre il governo e le regioni sono alle prese con la definizione delle misure da prendere per il periodo natalizio, don Francesco Ciabattoni, parroco della Sacra Famiglia di Ragnola, si porta avanti e predispone delle celebrazioni per un Natale in sicurezza con la prenotazione on line a partire dal 19 dicembre.

“Disposizioni anti-contagio potenziate per tranquillizzare i fedeli, invitandoli a partecipare in totale serenità alle celebrazioni natalizie e per non lasciare senza messa di Natale parte della comunità parrocchiale. In epoca di pandemia Covid, don Francesco Ciabattoni, parroco della Sacra famiglia nel quartiere Ragnola di San benedetto del Tronto, decide di adottare misure straordinarie per un Natale straordinario ” si legge nella nota inviata dalla parrocchia.

“Saranno infatti otto le celebrazioni: tre per la vigilia (ore 17 – 18,30 e 21) e cinque il giorno di Natale (ore 8 – 10 – 11.30 – 17 – 18.30) e dal 19 dicembre (non prima) sarà possibile segnalare la propria presenza alla messa del 24 e 25 dicembre tramite la prenotazione sul sito www.parrocchiasacrafamiglia.eu: sarà necessario scegliere l’orario della messa e cliccare il pulsante per la prenotazione, inserire nominativo, numero di cellulare e numero delle persone per le quali si vuole prenotare. Si riceverà una conferma con un codice da mostrare ai volontari del servizio di accoglienza il giorno stabilito. Sarà comunque necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della celebrazione”.



