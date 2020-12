“Digital Tic” 2°puntata, i nostri consigli per le imprese: Mappare e analizzare la presenza sul web

Sei un’azienda? Una piccola attività? Un libero professionista? Ecco una rubrica che può aiutarti a muoverti nel web. Ascolta i consigli di Chiara Poli. In questo “Tic” parliamo di come analizzare la presenza online della propria attività, fondamentale per la tua strategia digitale. Info: 0735 585706 (anche whatsapp)

DIGITAL TIC: 2° puntata

Analizzare la presenza online della tua azienda, del tuo progetto o del tuo brand è un’attività articolata e dobbiamo ricordarci che tutto cio che abbiamo fatto o non fatto negli anni nel online ha determinato la nostra web reputation.

Come analizzare la presenza sul web della vostra attività?

Oggi scorpiremo come cercare la nostra attività online, come creare la mappa della propria presenza online, cosa andare ad analizzare e quali sono gli step fondamentali per avviare una giusta strategia, l’analisi è il punto di partenza fondamentale per avviare la vostra strategia digital.

COSA CHIEDERCI PER INIZIARE A MONITORARE LA NOSTRA PRESENZA ONLINE

La differenza tra essere presenti ed essere attivi nel web e nella giusta maniera è tanta ma la scopriremo nei prossimi digital tic intanto iniziate a monitorare la vostra presenza sul web per capire se e come siete presenti e soprattutto se avete una presenza attiva! Ci sono molti strumenti di analisi quantitativa e qualitativa ma per scoprirli vi aspetto alla prossima puntata!

https://youtu.be/WmCMMYBLNNw

