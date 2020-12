ACQUAVIVA PICENA – “A seguito della nuova assegnazione della somma di 27.355,06 euro per i buoni alimentari, è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande”. Lo comunica il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti.

Sono state presentate 58 domande di cui 51 ammesse e 7 escluse. 16 sono le domande con priorità, per un importo complessivo di buoni pari a 5 mila euro. 35 sono le domande senza priorità, per un importo complessivo di buoni per 8.300 euro.

Il totale del fondo utilizzato in questo primo bando è pari ad 13.300 euro, con residuo di 14.055,06 euro che verrà messo a disposizione in un secondo bando. Nei prossimi giorni si procederà alla consegna dei buoni.

