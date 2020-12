L’associazione Caleidoscopio parla del nuovo progetto per supportare l’attività bloccata a causa del Covid-19

di Antonio Parroni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il teatro come filosofia di vita. O di famiglia. Il Cineteatro di San Filippo Neri è la sede della Caleidoscopio family, un’associazione di persone che si riconoscono nei valori dell’associazione teatrale Caleidoscopio. Coinvolgendo sempre più persone nella CaleidoFamily, l’intento è quello di portare avanti progetti di teatro sociale ed educativo, incentivare la partecipazione territoriale, offrire alla comunità uno spazio in cui esprimersi.

A causa della pandemia le porte del teatro sono state nuovamente chiuse tuttavia, sebbene la ripartenza sia molto complicata, la passione della family non le consente di mollare.

Proprio per questa ragione è nata l’iniziativa di estendere la propria influenza il più possibile promuovendo tutta una serie di iniziative volte a favorire progetti sociali, spazio per la comunità e estensione territoriale.

Il mondo di concepire il teatro della caleidofamily è quello di un incontro tra cultura e sociale. Inoltre, entrando nella CaleidoFamily, si potrà accedere a dei servizi riservati ai membri della Family: sorprese per il compleanno, eventi dedicati, gadget personalizzati, e la donazione effettuata per entrare a farne parte potrà essere detratta sulla dichiarazione dei redditi.

“Crediamo fermamente che sia proprio dal teatro – colmo di occasioni e potenzialità di crescita e di riscoperta emotiva, civile e sociale – che si debba e si possa ripartire per ricostruire la rete dei legami sociali e la vita culturale del nostro territorio” fanno sapere gli organizzatori.

L’idea di realizzare un incrocio tra una donazione e un tesseramento serve soprattutto ad aiutare un settore (quello teatrale) fortemente colpito dalla crisi del Covid-19 che, di fatto, impedisce il normale svolgimento delle attività teatrali.

Visto il momento particolare le iniziative vere e proprie sono rimandate al 2021, tuttavia già da adesso si può partecipare attivamente tesserandosi alla family presso il sito dell’associazione.

Sempre con riferimento alla situazione epidemiologica la CaleidoFamily fa sapere che “questa situazione ci spinge, invece, a lottare per quello in cui crediamo, a difendere i valori che condividiamo con la cultura teatrale e a mettere tutto l’impegno in nome della ricostruzione e della rinascita di un luogo di incontro, di dialogo e di immenso valore sociale e culturale: il Cineteatro San Filippo Neri”.

