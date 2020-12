SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono da parte della Ciip i lavori di realizzazione della nuova condotta idrica e fognaria tra il pontino lungo e la statale Adriatica a San Benedetto.

Da mercoledì 16 dicembre il cantiere si sposterà verso ovest, nel tratto di via Carducci compreso tra gli incroci con via Mentana e via San Martino che dunque resterà interdetto alla sosta e e al traffico.

Chi utilizza via Carducci per accedere al centro città dalla Statale dovrà svoltare in via Mentana.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.