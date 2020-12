Un avvincente fine settimana pugilistica per la boxe marchigiana dove Matteo Forconi ha vinto su tutti i migliori atleti italiani della categoria 75 chilogrammi . Ha sbaragliato il campione regionale del Lazio Daniel Tassetti, ha battuto il temuto pugliese Alessio Rizzo, già campione schoolboy e del Trofeo Altamura, ed infine nella finalissima di ieri ha vinto ai punti, con verdetto unanime dei giudici – 5 a 0 – sul campione piemontese Tiberio Siciliano. Una vera forza della natura, una promessa per il pugilato marchigiano ed italiano.

L’evento cui non era consentita la presenza di spettatori a causa delle restrizioni anti covid è stato comunque seguito dal pubblico sintonizzato sulla diretta streaming diffusa sui canali social della Federazione Pugilistica Italiana dove si è vista anche l’intervista concessa al termine dell’incontro da Matteo Forconi, che visibilmente emozionato ha abbracciato il suo maestro Jonny Cocci, ringraziandolo pubblicamente per la preparazione ed i sacrifici condivisi con lui soggiungendo che considera questa vittoria non un traguardo ma un punto di partenza per arrivare ad altri prestigiosi risultati. Il coach ha proseguito dicendo di essere pienamente soddisfatto del titolo italiano conquistato a seguito di duri sacrifici, diete e rinunzie da parte sopratutto del suo atleta.

Ai complimenti si è aggiunto anche il Sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, che ha pubblicato una nota sui social: “Congratulazioni al monteprandonese Matteo Forconi, nuovo campione italiano junior di pugilato nella categoria dei pesi medi. Matteo è un altro bellissimo esempio di come lo sport possa essere motivo d’orgoglio per una intera comunità, oltre che una bellissima opportunità di crescita per i nostri ragazzi e ragazze. In bocca al lupo per il futuro, con l’augurio che sia solo l’inizio di una brillante carriera pugilistica”.