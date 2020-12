Appuntamento in diretta per analizzare la sconfitta interna dei rossoblu. Invia i tuoi messaggi o al numero whatsapp o commenta questo articolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si placa il malumore e anche le polemiche per la sconfitta interna della Samb contro il Matelica. Di questo ne parleremo nella puntata odierna di Scienziati nel Pallone, l’approfondimento di Riviera Oggi on line in diretta ogni lunedì alle 18.30 e poi disponibile in differita sui nostri canali.

Tanti già i messaggi che i tifosi stanno scrivendo al numero whatsapp 3289519554.

Del momento e delle prospettive abbiamo parlato in una intervista esclusiva al portiere Tommaso Nobile, mentre avremo anche un contributo video dell’ex attaccante Michele Sergi, vincitore di due campionati con la Samb nel 2001 e nel 2002, intervistato da Mauro Scipioni.

Durante la trasmissione contributi anche di Valerio Fagioli col suo Spazio Samb con un approfondimento sul rendimento della Samb, Antonio Di Salvatore che presenta il Cesena, il prossimo avversario.

In studio Walter Del Gatto con la sua lavagna tattica e gli approfondimenti su Samb-Matelica, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, il giornalista Giuseppe Buscemi. Presenta Pier Paolo Flammini.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.