I rossoblu chiudono il primo tempo avanti con un gran gol di Angiulli ma pure con un uomo in meno per l’espulsione di D’Ambrosio e nel secondo tempo cadono sotto tre colpi dei biancorossi. A nulla vale il 3-2 firmato nel recupero da Maxi, entrato dalla panchina dopo l’1-3

Samb-Matelica | Stadio Riviera Delle Palme – San Benedetto del Tronto | Giornata 15^ Girone B

Foto di Andrea Costantini

Formazioni:

Samb (3-4-3): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale, Masini, D’Angelo (37′ st Rocchi), Angiulli, Malotti (28′ st Enrici); Botta (9′ st Shaka), Lescano (37′ st Maxi), Nocciolini (1’st Biondi). A Disp.: Laborda, Biondi, Enrici, Occhiato, Chacon, Maxi Lopez, Rocchi, Shaka, Serafino, Mehmetaj, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Matelica (4-3-3): Cardinali; Fracassini; De Santis, Cason; Maurizi; Balestrero, Bordo, Calcagni (13′ st Pizzutelli); Volpicelli, Moretti, Leonetti (13′ st Peroni). A Disp.: Martorel, Puddu, Barbarossa, Pizzutelli, Rossetti, Santamarianova, Baraboglia, Magri, Peroni, Franchi, Masini, Ruani. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Arbitro: William Villa di Rimini (Tinello/Tomasello). Quarto uomo: Domenico Leone

Note:

Marcatori: 6′ Angiulli (S), 20’st Balestrero (M), 36′ st D’Angelo autogol (M), 44′ st Moretti (M), 45′ + 1 Maxi Lopez (S)

Ammoniti: Cristini (S), Shaka (S), Fracassini (M), Masini(S)

Espulsi:42′ D’Ambrosio (S)

Angoli: 1-5

Commento pre partita

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Botta si libera al limite dell’area, prova il sinistro lento e sul fondo.

5′ Palla larga a cercare Nocciolini, che si coordina col mancino e ci prova: palla larga.

6′ ⚽ GOOOL DELLA SAMB! Gol di Angiulli per la Smab: parte col inistro dai 25 metri che si insacca nell’angolino. 1-0 Samb!

10′ 🟡 Giallo a Cristini, primo ammonito nella Samb.

22′ Volpicelli rientra e tira col mancino; palla mandata in angolo da Nobile.

26′ Punizione pericolosa per la Samb dai 25 metri, parte Botta corto per Angiulli che rimette in mezzo ma Cardinali blocca in uscita.

40′ Cross di Masini che diventa insidioso, Cardinali va in angolo.

42′ D’Angelo pesca Lescano con una gran giocata d’esterno in area ma la punta era in offside.

42’🔴 D’Ambrosio espulso. Il capitano rossoblu corre affianco a Leonetti che cade e l’arbitro estrae il rosso.

44′ Ne nasce una punizione dal limite per il Matelica. Parte Calcagni col destro: altissimo!

45′ 1 minuto di Recupero mentre la Samb per ora non cambia nulla e si riassetta in campo con gli uomini che ha a disposizione.

45′ + 1 Fine Primo tempo al Riviera.

Commento all’intervallo

SECONDO TEMPO

1′⇅ Zironelli riassetta la squadra: fuori Nocciolini e dentro Biondi, adesso è 3-4-2.

8′ Volpicelli dentro con un calcio di punizione, non arriva De Santis sul secondo palo.

9′ ⇅ Fuori pure Botta per Shaka.

10′ 🟡 Giallo subito per Shaka, appena entrato.

13′⇅ Doppio cambio Matelica. Fuori Calcagni per Pizzutelli e Leonetti per Peroni.

15′ 🟡 Giallo per Fracassini del Matelica.

20’⚽ GOL DEL MATELICA Volpicelli pesca un gran corridoio per Moretti in area, cross in mezzo e segna Balestrero a porta semi sguarnita. Preggio dei biancorossi.

26′ 🟡 Giallo per Masini, il terzo ammonito nella Samb dopo Cristini e Shaka Mawuli.

28′⇅ Fuori Malotti e dentro Enrici nei rossoblu. Enrici si va a prendere la fascia sinistra occupata da Malotti stesso.

29′ Bomba da fuori per Shaka: blocca Cardinali!

33′ Pescato in profondità Peroni che incrocia col sinistro, Nobile para ma c’era offside.

36′ ⚽ GOL DEL MATELICA. Angolo del Matelica, tocca probabilmente D’Angelo sul primo palo che punisce i suoi.

37′⇅ Fuori Lescano per Maxi e fuori D’Angelo per Rocchi nella Samb.

44′ ⚽ Moretti se ne va in contropiede, arriva a due passi da Nobile e lo batte col destro. 3 a 1 del Matelica.

45′ 3 minuti di recupero

45′ + 1 ⚽ GOOOOL Maxi se la ritrova in area e la piazza col destro, gol del 3 a 2 quando mancano meno di 2 minuti.

45′ + 3 Finisce qui. La Samb perde 3 a 2 in casa, non basta il gol in extremis di Lopez. Prima sconfitta per Zironelli.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.