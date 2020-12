Samb-Matelica | Stadio Riviera Delle Palme – San Benedetto del Tronto | Giornata 15^

Foto di Andrea Costantini

Formazioni:

Samb (3-4-3): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale, Masini, D’Angelo, Angiulli, Malotti; Botta, Lescano, Nocciolini. A Disp.: Laborda, Biondi, Enrici, Occhiato, Chacon, Maxi Lopez, Rocchi, Shaka, Serafino, Mehmetaj, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Matelica (4-3-3): Cardinali; Fracassini; De Santis, Cason; Maurizi; Balestrero, Bordo, Calcagni; Volpicelli, Moretti, Leonetti. A Disp.: Martorel, Puddu, Barbarossa, Pizzutelli, Rossetti, Santamarianova, Baraboglia, Magri, Peroni, Franchi, Masini, Ruani. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Arbitro: William Villa di Rimini (Tinello/Tomasello). Quarto uomo: Domenico Leone

Note:

Marcatori: 6′ Angiulli (S)

Ammoniti:

Espulsi:42′ D’Ambrosio (S)

Angoli: 1-2

DIRETTAÂ

PRIMO TEMPO

1′ Botta si libera al limite dell’area, prova il sinistro lento e sul fondo.

5′ Palla larga a cercare Nocciolini, che si coordina col mancino e ci prova: palla larga.

6′ ⚽ GOOOL DELLA SAMB! Gol di Angiulli per la Smab: parte col inistro dai 25 metri che si insacca nell’angolino. 1-0 Samb!

22′ Volpicelli rientra e tira col mancino; palla mandata in angolo da Nobile.

26′ Punizione pericolosa per la Samb dai 25 metri, parte <Botta corto per Angiulli che rimette in mezzo ma Cardinali blocca.

40′ Cross di Masini che diventa insidioso, Cardinali va in angolo.

42′ D’Angelo pesca Lescano con una gran giocata d0estenro in area ma la punta era in offside.

42’🔴 D’Ambrosio espulso. Il cpaitano rossoblu corre affianco a Leonetti che cade e l’arbitreo estra il rosso.

44′ Ne nasce una punizione dal limite per il Matelica. Parte Calcagni col destro: altissimo!

45′ 1 minuto di Recupero mentre la Samb per ora non cambia nulla e si riassetta in campo con gli uomini che ha a disposizione.

