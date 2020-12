Erano aperti in un centro commerciale nonostante dovevano stare chiusi nel fine settimana come previsto dal Dpcm

FERMO – Controlli sulle strade e non solo in questi giorni.

Norme anti-Coronavirus non rispettate, tre negozi multati nel Fermano. Erano aperti in un centro commerciale nonostante dovevano stare chiusi nel fine settimana come previsto dal Dpcm.

Oltre 200 persone identificate dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, due multe per coprifuoco violato.

