CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra Marittima avvisa la cittadinanza che la prossima settimana, partire da lunedì 14 dicembre, verranno effettuati dei lavori di rifacimento dell’asfalto lungo Via del Mercato, Via delle Conchiglie, Via Minniti (nei pressi della pineta) e Via Cesare Battisti (nei pressi dell’Hotel Ideal).

Nella mattinata odierna sono stati posizionati i segnali per il divieto di sosta nei tratti interessati.

“Cercheremo di ridurre al minimo i disagi, tuttavia durante le lavorazioni potrebbe rendersi necessaria la temporanea interruzione della circolazione carrabile lungo tali strade” scrivono dal Comune.

Gli esercizi commerciali di Via del Mercato saranno comunque sempre raggiungibili a piedi.

