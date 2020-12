SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ un piccolo ma significativo segno di una presenza cara e familiare per tutti i soci, ma direi per tutta la città, che vogliamo offrire ai sambenedettesi in questo momento così delicato. Non abbiamo potuto organizzare le tradizionali iniziative natalizie, ma al presepe non abbiamo voluto rinunciare”.

Così il presidente Igor Baiocchi ha voluto presentare il bel presepe che il Circolo Nautico Sambenedettese ha allestito, grazie alla bravura dell’ormeggiatore Patrizio Corsi, sulla banchina della darsena turistica. Alla semplice cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco Pasqualino Piunti, l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, il comandante della Capitaneria di Porto Marco Mancini, Elena Piunti presidente del quartiere Marina Centro, Ornella Vallesi presidente dell’associazione Bianco Airone Pazienti onlus a cui saranno devolute le offerte dei visitatori, Giuseppe D’Angelo in rappresentanza della Lega Navale Italiana.

E’ stato Don Patrizio Spina a impartire la benedizione all’opera che potrà essere liberamente visitata durante l’intero periodo delle feste.

L’auspicio espresso da Baiocchi è che il Natale 2021 possa segnare la ripresa delle iniziative con una grande festa con tutti i bambini della città in occasione di “Babbo Natale arriva dal mare” della Lega Navale e l’inaugurazione del presepe del Circolo Nautico.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.