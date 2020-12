SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Convocato dal sindaco Pasqualino Piunti, si è riunito stamane in teleconferenza il tavolo di lavoro sulla situazione epidemiologica nelle scuole di San Benedetto del Tronto.

Con il sindaco e l’assessore all’istruzione Annalisa Ruggieri, hanno partecipato le dirigenti dei tre Isc cittadini Franca Cecchini, Giuseppina Carosi e Laura D’Ignazi, la dirigente del Liceo Scientifico Stefania Marini in rappresentanza delle scuole superiori, il direttore del Servizio di prevenzione dell’Asur-Area vasta 5 Claudio Angelini.

“Ogni dirigente ha relazionato sulla situazione del proprio istituto – spiega il sindaco Piunti – ed è emerso un quadro sicuramente molto meno preoccupante rispetto a quello di qualche settimana fa. I casi di positività sono dappertutto molto contenuti, solo alla scuola Cappella ci sono ancora 5 classi in quarantena su 19. Tutto il personale, docente e non docente, di quella scuola è stato sottoposto a tampone e sono emersi due soli casi di positività. All’Isc Centro non ci sono classi in quarantena, 1 solo docente positivo per un contatto avuto fuori dalla scuola, casi sporadici di positività derivanti da contatti familiari. All’Isc Nord, si registra un solo docente in quarantena ma solo perché contatto diretto con positivo avvenuto fuori della scuola e 3 alunni positivi tra infanzia, primaria e secondaria”.

Angelini ha ricordato che i provvedimenti che vengono adottati nelle scuole attuano quanto previsto dai protocolli disposti a livello nazionale sulla base di un’attenta valutazione delle singole situazioni e che però è altrettanto fondamentale la collaborazione delle famiglie affinché mettano in atto tutti quei buoni comportamenti che possono risultare importantissimi nel controllo della diffusione del contagio.

“Ci troviamo quindi di fronte una situazione complessivamente confortante, soprattutto se paragonata con quanto accadde nei mesi passati – prosegue Piunti – è chiaro che le scelte che compie il Sindaco discendono necessariamente dalle valutazioni compiute dagli organi competenti, anche se dall’incontro è emersa la necessità di migliorare la comunicazione tra scuole e famiglie per rendere queste ultime più partecipi di quanto si sta facendo”.

“Ho relazionato sull’esito dell’incontro avuto nei giorni scorsi in Prefettura con la Start – aggiunge l’assessore Annalisa Ruggieri – al di là delle rassicurazioni ricevute dalla società di trasporto in ordine alla disponibilità di un numero adeguato di mezzi in occasione della ripresa delle lezioni nelle scuole superiori dopo le feste, io, così come i rappresentanti di altre amministrazioni locali, ho sottolineato quanto sia importante che vengano predisposti adeguati dispositivi di controllo sui comportamenti dei ragazzi nelle fasi di ingresso e uscita da scuola”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.