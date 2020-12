MONTERUBBIANO – Nella serata di ieri, 11 dicembre, la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli di sicurezza nel comune di Monterubbiano e nella frazione di Rubbianello.

Il servizio, disposto dal Questore della provincia di Fermo, ha avuto come obbiettivo principale il contrasto ad alcuni episodi di microcriminalità e di spaccio di sostanze stupefacenti recentemente segnalati dall’amministrazione locale, oltre alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate per la tutela della salute dei cittadini con particolare riguardo al divieto di assembramento, all’uso dei dispositivi di protezione individuale ed al rispetto degli orari stabiliti per i pubblici esercizi.

Dalla Questura, in una nota stampa diffusa l’11 dicembre, dichiarano: “Sono stati effettuati alcuni posti di controllo e accertamenti dinamici sulle vie e nei luoghi di aggregazione del territorio monterubbianese. Poche le persone presenti nel Comune fermano, soprattutto per le avverse condizioni metereologiche, ma nel corso della attività sono state identificate 40 persone e controllati 25 veicoli dal personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara”.

“Con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza sono stati effettuati alcuni controlli all’interno delle autovetture fermate alla ricerca di sostanze stupefacenti, con esito negativo – concludono dalla Questura – Sotto il profilo degli accertamenti condotti per la verifica del rispetto delle norme emanate per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, sono state ritirate alcune autodichiarazioni sulle quali sono in corso i previsti controlli ma anche i giovani identificati in gruppo in alcuni spazi di aggregazione utilizzavano correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

