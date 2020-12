FERMO – Soccorsi tempestivi delle Forze dell’Ordine nella serata dell’11 dicembre.

Ieri sera verso le ore 21, il personale della Volante della Questura di Fermo, nel corso dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e finalizzati ulteriormente al controllo del rispetto delle disposizioni emanate a contrasto della diffusione dell’epidemia, mentre transitava in località Lido San Tommaso, ha ricevuto la comunicazione dalla Sala Operativa che una cittadina aveva segnalato una autovettura ferma nel sottopasso ferroviario allagato nei pressi di Via La Malfa, che l’acqua aveva raggiunto i finestrini e che c’era una donna, la conducente, in difficoltà, bloccata sul veicolo.

Dalla Questura, in una nota stampa, affermano: “In pochi istanti i due poliziotti hanno raggiunto la zona segnalata e, dopo aver preso atto della situazione, senza esitazione sono prontamente entrati nell’acqua fino alla cintola raggiungendo la donna bloccata e portandola in braccio fino all’asciutto. Poco dopo è giunta sul posto anche una seconda Volante della Questura gli operatori della quale hanno coadiuvato i colleghi nella attività di soccorso. Anche il personale medico del 118 è giunto velocemente occupandosi di prestare le prime cure alla donna”.

“La strada di accesso al sottopasso, in considerazione dell’evidente pericolo per i mezzi e le persone in transito è stata chiusa mentre l’autovettura rimasta bloccata è stata rimossa da un autocarro del soccorso stradale – aggiungono dalla Questura – Ancora una attività di soccorso pubblico portata a termine dal personale della Polizia di Stato, che non ha esitato ad entrare in acqua per portare in salvo la guidatrice rimasta bloccata”.

I funzionari concludono: “La Questura ringrazia la cittadina che, con coscienza ed elevato senso civico, ha effettuato la segnalazione di pericolo consentendo agli operatori il celere e positivo intervento di soccorso”.

