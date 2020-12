RIPATRANSONE – Sono stati completati i lavori di ammodernamento dei due plessi scolastici del territorio di Ripatransone. Gli interventi, indirizzati dall’Amministrazione Comunale di Ripatransone e condotti dall’Ufficio Patrimonio nelle figure dell’Arch. Barbara Pasqualini e della Geom. Mania Mannocchi, hanno riguardato l’adeguamento degli spazi anche in risposta alle disposizioni legate al covid-19.

In particolare, nel plesso del capoluogo si è intervenuti con l’abbattimento delle pareti, ai fini della tutela del distanziamento sociale, e la predisposizione degli impianti tecnologici per l’installazione di Lim in tutte le aule.

Nel plesso in Valtesino sono stati installati i sistemi di tendaggio che consentiranno agli alunni di vivere le ore della didattica in una condizione ottimale, potendo sfruttare anche gli spazi prossimi agli infissi. Inoltre, il nuovo tendaggio posto sul versante est permetterà di controllare in maniera efficace la temperatura interna del refettorio mentre con il tendaggio posto sul cortile interno dell’edificio, alla sezione degli anticipatari sarà consentito di sfruttare anche gli spazi esterni nelle ore più calde.

A tali interventi, che integrano i già consegnati lavori del nuovo ascensore e della riqualificazione della palestra presso il plesso del capoluogo, si sono aggiunte le attività di manutenzione dei giardini oltre all’installazione dei dispositivi di purificazione dell’aria già in funzione in tutte le aule delle scuole della città.

“Continuiamo ad investire sulla scuola, vero fulcro su cui contiamo di dare un nuovo impulso di crescita socio-culturale alla nostra Città”, dichiara il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

“I nostri plessi scolastici sono frequentati da oltre 300 alunni provenienti da tutto il nostro territorio comunale, era nostro obiettivo agevolare lo svolgimento delle attività educative con opere di potenziamento degli edifici. Tali interventi contribuiscono a consolidare la posizione di eccellenza della realtà scolastica di Ripatransone, aspetto che non può che renderci orgogliosi perché a beneficiarne sono i nostri meravigliosi ragazzi e, contestualmente, le loro famiglie. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per il raggiungimento di questo importante risultato per tutta la nostra comunità.”, conclude il sindaco.

