PORTO SANT’ELPIDIO – Operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, in questi giorni.

Due persone, di origine nordafricana, già note alle Forze dell’Ordine denunciate per ricettazione e furto a Porto Sant’Elpidio.

Dall’Arma, in una nota stampa diffusa il 10 dicembre, raccontano: “I due avevano con loro una carta di credito risultata rubata e l’avevano utilizzata per prelevare soldi. Inoltre, grazie alle immagini della videosorveglianza, sono stati riconosciuti come autori di un furto ai danni di un negozio, bottino da 600 euro”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.