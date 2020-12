SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli esercizi commerciali con punti vendita all’interno del Comune di San Benedetto del Tronto che intendono aderire al progetto dei buoni spesa accettando le carte prepagate che saranno distribuite ai beneficiari possono fare domanda fino al 14 dicembre. Sarà formato un primo elenco che potrà essere aggiornato alla ricezione di ulteriori richieste. Sono interessati gli esercizi che vendono generi alimentari e prodotti di prima necessità, escluse bevande alcoliche. L’avviso integrale è disponibile sulla homepage del sito www.comunesbt.it

Sempre sulla pagina di apertura del sito comunale sono pubblicate tutte le informazioni per chi vuole fare domanda per ottenere i buoni spesa messi a disposizione dal Comune con i fondi statali appositamente stanziati. Tra queste informazioni, compare l’elenco delle associazioni di volontariato che si mettono a disposizione per aiutare i cittadini nella compilazione del modello che deve avvenire esclusivamente per via telematica.

