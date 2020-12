GROTTAMMARE – Più spazio ai bambini dai 6 agli 11 anni a “Giochi in Grotta/Christmas Edition”. A una settimana dall’apertura della manifestazione rivolta agli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo, gli organizzatori hanno deciso di aprire la partecipazione dei più piccoli anche alle attività presso il Centro Sociale Sisto V, dove sono presenti i giochi da tavolo.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, accedendo al sito eventbrite.it.

Il link diretto è: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giochi-in-grotta-130558984437).

Il calendario di “Giochi in Grotta” propone lo svolgimento in presenza di ben 28 giochi diversi, – da tavolo, di ruolo, di carte, di animazione e interattivi -, per un totale di circa 40 appuntamenti diversificati per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni, durevole per tutto il periodo festivo, fino al 10 gennaio.

I giochi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, previsto per ogni tipologia, come indicato, insieme a luoghi, date e orari, nel programma consultabile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.grottammare.ap.it e sulle pagine FB “Città di Grottammare”, “Centri ricreativi Grottammare” o “Spazio ludico”.

“Giochi in grotta” è una iniziativa nata nel 2019 dalla collaborazione tra l’associazione Spazio Ludico di San Benedetto del Tronto e l’Amministrazione comunale. Coinvolti nella realizzazione degli eventi anche i Centri ricreativi comunali.

