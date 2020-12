SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella giornata odierna, 10 dicembre, dopo molte richieste, è finalmente partito il confronto per il rinnovo del Contratto Provinciale del Lavoro in Agricoltura e nel Florovivaismo. Un confronto di grande importanza per un contratto che riguarda circa 5 mila addetti nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. Erano presenti per la parte datoriale la Confagricoltura, la Coldiretti e la Cia.

Daniele Lanni, Segretario Generale della Flai Cgil Ascoli Piceno, Gabriele Monaldi, Segretario Fai Marche, e Eugenio Zallocco, Segretario Generale Uila Uil Ascoli-Fermo dichiarano: “Oggi è partito il confronto che da tempo auspicavamo e abbiamo presentate le nostre richieste. Vogliamo rinnovare il contratto per i lavoratori agricoli e farlo riuscendo ad ottenere gli aumenti che i lavoratori meritano, nuove tutele normative, e più sicurezza.”

Continuano i sindacalisti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil: “Abbiamo deciso di partire dal tema del rispetto dei contratti provinciali e delle regole, convenendo che le situazioni di grigio, o addirittura sfruttamento, rappresentano un danno enorme per tutti e vanno combattute insieme, parte sindacale e datoriale. Partiremo da qui e dalle nostre proposte in merito, per iniziare il confronto, che proseguirà a partire dal mese di Gennaio.”

