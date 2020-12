Giornata difficile per la circolazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 9 dicembre “passionale” per gli automobilisti in Riviera.

A causa dei lavori sul lungomare e in viale Pasqualini (di seguito i nostri precedenti articoli) circolazione difficile per tutta la giornata a San Benedetto in direzione nord.

File e code sulla Statale 16 ma anche lungo viale dei Gasperi. Tante le proteste sul Web per il traffico andato letteralmente in tilt.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.