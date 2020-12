SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il 10 dicembre saranno realizzati lavori di manutenzione dell’impianto semaforico di piazza Battisti. Via Fileni non sarà accessibile per l’intera durata dei lavori. Gli automobilisti prestino la massima attenzione”.

Così, in una nota diffusa il 9 dicembre, il Comune di San Benedetto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.