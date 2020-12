MARTINSICURO – Il “villaggio di Babbo Natale”, edizione 2020, alla Torre Carlo V di Martinsicuro, causa Covid, non verrà allestito.

L’annuncio arriva dall’assessorato alla Cultura del Comune di Martinsicuro, che scrive con rammarico: “È stato per 3 anni l’evento cardine del Natale martinsicurese, molto apprezzato da bambini e adulti, realizzato in una cornice ricca di cultura e storia con attività creative e ricreative ogni anno diverse e suggestive. Purtroppo quest’anno il villaggio di Babbo Natale non ci sarà e siamo sinceramente molto dispiaciuti, ma ci auguriamo che questa pandemia finisca presto e vi invitiamo fin da ora all’edizione 2021″.

