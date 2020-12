“Una piccola azione per le persone che hanno più bisogno in questo periodo di forte difficoltà” afferma il titolare Carlos

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un gesto di solidarietà nel giorno dell’Immacolata, per aiutare i più bisognosi. Il ristorante Habanero Mexican ha consegnato oggi, 8 dicembre, 80 pasti caldi alla Caritas Diocesana di San Benedetto.

Il titolare Carlos la definisce “una piccola azione, che possa essere presa come spunto da altri, per le persone che hanno più bisogno in questo periodo di forte difficoltà”.

