CUPRA MARITTIMA – In ottemperanza al Dpcm del 3 dicembre, la Biblioteca Comunale di Cupra Marittima riaprirà al pubblico mercoledì 9 dicembre (orario 9-12) con servizi solo su prenotazione.

Prestito esterno e sala lettura: per l’accesso in biblioteca e la scelta dei libri sarà possibile opzionare delle fasce orarie in base alle disponibilità, in alternativa i prestiti possono essere prenotati telefonicamente ed effettuare il solo ritiro.

Gli accessi saranno contingentati rispettando le distanze di sicurezza, è obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani.

Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 0735-363616, nei giorni di apertura della biblioteca: lunedì e giovedì 15.30-18.30, mercoledì 9-12.

