PORTO SANT’ELPIDIO – Ancora controlli dei carabinieri, nel Fermano, in questi giorni.

A Porto Sant’Elpidio i militari locali hanno denunciato un 46enne del Fermano.

Dal Comando Provinciale, in una nota stampa diffusa l’8 dicembre, dichiarano: “L’uomo già noto alle Forze dell’Ordine era ristretto ai domiciliari. Non si era fatto trovare in casa per il consueto controllo ed è stato denunciato per evasione”.

