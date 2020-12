AGGIORNAMENTO ORE 20

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro decessi e che di altre cinque persone, decedute nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi sono pertanto nove.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Andamento dei ricoveri nelle Marche che non si riduce e anzi mostra dei preoccupanti segnali di aumento. Dopo una forte riduzione nei giorni scorsi, con 90 ricoverati in meno rispetto al picco, il dato è andato ad aumentare leggermente e da tre giorni si assiste ad una certa stabilità e anzi ad un aumento di quelli più gravi in terapia intensiva e semi-intensiva.

In terapia intensiva: 87, ieri 82 (+5), picco 94 il 25 novembre.

In terapia semi-intensiva: 144, ieri 134 (+10), picco 153 il 2 dicembre.

Totale intensiva e semi-intensiva: 231, ieri 216 (+15), picco 240 il 26 novembre.

Ricoverati non in intensiva: 370, ieri 384 (-14), picco 452 il 29 novembre.

Totale ricoverati: 601, ieri 600 (+1), picco 683 il 29 novembre.

AGGIORNAMENTI ORE 11

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3510 tamponi: 2120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 698 nello screening con percorso Antigenico) e 1390 nel percorso guariti.

I positivi sono 293 nel percorso nuove diagnosi (47 in provincia di Macerata, 62 in provincia di Ancona, 89 in provincia di Pesaro-Urbino, 16 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli Piceno e 11 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (65 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (109 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 31 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 698 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

