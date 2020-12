SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 9 dicembre diventerà operativa la chiusura al traffico della corsia est del lungomare di San Benedetto nel tratto che sarà interessato nei prossimi mesi dai lavori di riqualificazione.

Il tratto della corsia ovest compreso tra le intersezioni con via Tacito e via Pola sarà utilizzato per la circolazione in entrambe le direzioni di marcia.

Nel medesimo tratto sarà interdetto ai pedoni il marciapiede est così come sarà preclusa alla circolazione la pista ciclabile.

