SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Una delle principali preoccupazioni in termini di diffusione del Covid-19 è rappresentata in questo momento dal potenziale contagio nei mezzi pubblici, quasi sempre sovraffolati. Una situazione spesso mal arginata dalla semplice e normale pulizia degli autobus prima e dopo il trasporto degli utenti.

Esiste però una soluzione unica e definitiva per aumentare drasticamente la sicurezza nel trasporto pubblico, che va oltre la normale pulizia. Stiamo parlando delle rivoluzionarie macchine della Refineair, azienda italiana produttrice di sistemi di sanificazione dell’aria e delle superfici, distribuite dal concessionario ufficiale Techno-Fix, consolidata realtà del nostro territorio, attiva nei settori forniture industriali ed automotive.

Le macchine sono un dispositivo medico di Classe I, riconosciuto anche dalla European Medical Association, la principale associazione di medici in Europa e sono state testate come efficaci al 99,7% proprio contro il Covid e con tempi di abbattimento del virus che non vanno oltre i 20 minuti.

I dispositivi prodotti dell’azienda sfruttano l’innovativa, ecologica e sicura tecnologia dell’ossidazione foto-catalitica (PCO – Photocatalytic Oxidation) che replica quanto avviene in natura attraverso il processo della fotosintesi ed in questo modo riesce ad abbattere da aria e superifci non solo virus, ma anche batteri, muffe e lieviti oltre a odori, polveri sottili e composti organici volatili come formaldeide, benzene, alcoolene o ammoniaca. Il tutto agendo H24 in presenza di persone e con un impatto minimo, paragonabile a quello che può avere un piccolo ventilatore in ambiente.

Per quanto riguarda l’utilizzo sui mezzi pubblici, i macchinari Refineair sono stati testati da laboratori ufficiali Accredia, su mezzi di uno dei orincipali operatori nazionali, evidenziando, con risultati pubblici, una impressionante riduzione dell’esposizione all’inquinamento di origine microbiologica. I macchinari, inoltre, sono già installati sui mezzi di importanti operatori del trasporto locale.

In definitiva le macchine Refineair lavorano H24 anche in presenza di persone con un sistema definitivo che va ben oltre la semplice pulizia e che riesce a contenere e eliminare efficacemente sia i contaminanti presenti nel mezzo, sia quelli portati a bordo dalle persone, abbattendo così drasticamente la diffusione e la possibilità di contagio.

Se sei interessato ai prodotti Refineair e ti piacerebbe installarli contatta il concessionario ufficiale Techno-Fix per una consulenza gratuita al numero 0861-70788, invia una e-mail all’indirizzo info@techno-fix.eu oppure visita il sito www.techno-fix.eu.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.