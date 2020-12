Il punto sul campionato della Samb in diretta alle 18.45

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna “Scienziati nel Pallone“, l’approfondimento di Riviera Oggi on line in diretta ogni lunedì alle 18.45 e poi disponibile in differita sui nostri canali.

Grande entusiasmo per la doppia vittoria in trasferta, mercoledì ad Arezzo e domenica a Trieste. Del momento e delle prospettive della Samb se ne parlerà con una intervista esclusiva a Maxi Lopez: “L’obiettivo è stare tra le prime tre entro Natale, così cercheremo di fare qualcosa di importante“.

Durante la trasmissione intervento anche del presidente del Matelica, prossimo avversario della Samb, Mauro Canil. Un intervento anche dall’ex attaccante rossoblu Cristian Pazzi, attaccatissimo ai colori della Samb.

E’ possibile intervenire inviando un proprio messaggio whatsapp al 3289519554, oppure commentando questo articolo.

Durante la trasmissione contributi anche di Valerio Fagioli col suo Spazio Samb con un approfondimento sui bomber rossoblu, Antonio Di Salvatore che presenterà il prossimo avversario.

In studio Walter Del Gatto con la sua lavagna tattica e gli approfondimenti, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, il giornalista Giuseppe Buscemi. Presenta Pier Paolo Flammini.

