TRIESTE – Mauro Zironelli, mister della Samb, commenta la vittoria per 1-0 a Trieste. “Un grande applauso ai ragazzi. Quando hai un campo così puoi fare poco però abbiamo vinto a livello caratteriale, sotto questo punto di vista sono stati disumani, arrivavamo su tutti i palloni”.

“Siamo contenti ma rimaniamo concentrati perché non abbiamo fatto ancora nulla, possiamo ancora migliorare. Campionato? Ci dobbiamo rendere contro di potercela gicare con tutti ma volando bassi e restando umili. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi: uno per tutti e tutti per uno. Oggi poi ho visto una solidità difensiva inedita”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.