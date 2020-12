Il presidente: “Grazie per aver dato tutto quello che potevate! Ora godiamoci la vittoria, ma da domani pensiamo alla prossima partita, il cammino è lungo: equilibrio e concentrazione”

Le parole del presidente Domenico Serafino dopo Triestina-Samb 0-1: “Eroi. Eroi sul campo, eroi in panchina, eroi in tribuna. Questa è la mia squadra, la squadra fatta prima di tutto da uomini che sanno sacrificarsi e che lottano insieme. Avevo chiesto loro di regalarci una prestazione degna della Samb, loro hanno fatto di più: ci hanno regalato una vittoria costruita con le gambe, il fiato e la testa, ma soprattutto con il cuore. Grazie per aver dato tutto quello che potevate! Ora godiamoci la vittoria, ma da domani pensiamo alla prossima partita, il cammino è lungo: equilibrio e concentrazione”.

