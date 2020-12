TRIESTE – Con i tre punti conquistati nella “piscina” del Nereo Rocco la Samb si porta a 24 punti, al terzo posto in coabitazione con Modena e Feralpisalò e a 5 punti da Padova e Sudtirol in vetta. Il tutto però in attesa delle partite di Feralpisalò e Perugia che è a 23 punti (impegnate dalle 17 e 30 contro Mantova e Imolese in casa).

Ecco la classifica provvisoria. (da diretta.it)

