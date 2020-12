Segui LIVE la partita. Masini, Rocchi, Angiulli, D’Angelo e Malotti in mezzo. L’ex capitano, passato con la Triestina in estate nin è titolare

Triestina-Samb | 6 dicembre 2020 | Stadio Nereo Rocco | 14^ giornata Serie C Girone B

Formazioni

Triestina (4-3-3): Offredi; Tartaglia, Capela, Ligi, Brivio; Rizzo, Lodi , Calvano; Petrella (33′ st Sarno), Mensah, Gatto (20′ st Granoche). A disp.: Valentini, Lambrughi, Boultam, Rapisarda, Maracchi, Gronoche, Filippini, Butti, Sarno, Palmucci, Cavaliere, Litteri. Allenatore: Giuseppe Pillon

Samb(3-5-2): Nobile, Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale, Masini, Rocchi (17′ st Shaka), Angiulli, D’Angelo, Malotti; Botta(23′ st Nocciolini), Maxi Lopez (17′ st Lescano). A disp.: Laborda, Biondi, Enrici, Occhiato, Chacon, Nocciolini, Shaka, Serafino, Mehmetaj, Lavilla, De Ciancio, Lescano. Allenatore: Mauro Zironelli

Arbitro: Adalberto Fiero (De Pasquale/Fragetta). Quarto uomo: Claudio Panettella.

Note: Campo bagnato e pesantissimo a Trieste, terreno pieno di pozzanghere che rendono imprevedibili i rimbalzi della palla

Marcatori: 32′ st Lescano (S)

Ammoniti: Tartaglia (T), Rizzo(T), Mensah (T)

Espulsi:

Angoli: 3-7

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Campo davvero pesante al Nereo Rocco, pieno di pozzanghere che rendono impossibile prevedere i rimbalzi del pallone.

7′ Petrella si guadagna una punizione dal limite. Occhio al mancino di Ciccio Lodi.

8′ Parte Lodi col sinistro ma pallone molto alto.

9′ Cross in area di Calvano pe Petrella che si butta di testa ma Nobile esce in presa.

10′ Cross in mezzo di Botta morbido per il colpo di testa di Maxi che segna ma è tutto fermo per un presunto fallo del centravanti argentino.

11′ Bel pallone di Lodi per Petrella, chiude in acrobazia Malotti ma poi arriva col destro Rizzo, palla forte ma sul fondo.

16′ Cross di Masini dalla destra che cambia traiettoria e Offredi salva! Occasione Samb!

20′ Angolo della Triestina, salta Tartaglia ma il pallone va fuori.

37′ Batti e ribatti furioso in area Triestina, alla fine arriva Angiulli da fuori, tiro deviato in angolo.

45′ + 1 Un minuto di recupero.

45′ Finisce 0-0 un primo tempo segnato da un campo davvero ai limiti della praticabilità . Un paio di occasioni potenziali per la Samb, con Masini e al termine di una mischia in area ma non ne scaturisce nulla.

SECONDO TEMPO

5′ Mensah riesce a sfondare sulla destra, arriva sul fondo ma poi il cross è sballato.

9′ Prova ad andarsene sulla sinistra Maxi, palla in mezzo allontanata, poi girata da Cristina per Malotti che guadagna il settimo angolo.

13′ Calvano si ritrova il pallone sul destro dopo un buono spunto di Petrella: palla alta anche se i padroni di casa chiedono il corner.

17′ Entrano Lescano e Shaka per Rocchi e Maxi Lopez.

20′ Fuori Gatto per Granoche nella Triestina.

21′ Gran mancino al volo di Calvano e Nobile si oppone con una super parata!

23′ Dentro Nocciolini per Botta nella Samb.

32′ GOOOOL della Samb! Malotti spinge sull’out sinistro, cross calibrato in mezzo dove Lescano si libera e schiaccia di testa in porta: goool! Samb avanti 1-0.

33′ Fuori Petrella e dentro Sarno nei padroni di casa.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.