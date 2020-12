PORTO SANT’ELPIDIO – Forze dell’Ordine in azione nel Fermano.

In questi giorni i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno arrestato un 34enne dei Balcani per documenti falsi in ambito amministrativo.

“È arrivata per l’uomo la condanna dal Tribunale di cinque mesi di reclusione per il reato” affermano dall’Arma fermana.

I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare e fermato il 34enne.

