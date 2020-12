AGGIORNAMENTO RICOVERATI

Tornano a salire i ricoverati nelle Marche anche se si registra una flessione in quelli più gravi, tornati ai livelli dello scorso 20 novembre.

Ricoverati in terapia intensiva: 82, ieri 87 (-5), massimo 94 il 25 novembre (-12).

Ricoverati in terapia semi-intensiva: 138, ieri 133 (+5), massimo 153 il 2 dicembre (-15).

I ricoverati in intensiva e semi-intensiva sono comunque abbastanza stabili nell’ultimo mese, senza picchi e con una “discesa” abbastanza lenta.

Ricoverati in non intensiva: 380, ieri 373 (+7), massimo 452 il 29 novembre (-72).

Totale ricoverati: 600, ieri 593 (+7), massimo 683 il 29 novembre (-83).

report_sintetico_monitoraggio_COVID19_agg__06_Dicembre_2020_controllata

AGGIORNAMENTI ORE 18

Dieci decessi nelle Marche, nove vittime con patologie pregresse, una no. Un decesso all’ospedale di San Benedetto (un teramano), uno ad Ascoli (un ascolano) e uno alla Rsa Valdaso Campofilone (un’ascolana).

Qui la scheda 3report_decessi_COVID19_6_dicembre_2020

AGGIORNAMENTI ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3792 tamponi: 2424 nel percorso nuove diagnosi (di cui 706 nello screening con percorso Antigenico) e 1368 nel percorso guariti.

I positivi sono 443 nel percorso nuove diagnosi (82 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 92 in provincia di Pesaro-Urbino, 63 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 34 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (94 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 92 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 706 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.