GROTTAMMARE – Le Marche torneranno, come ormai noto, “gialle” da domenica 6 dicembre.

Gli spostamenti fra Comuni saranno possibili senza autocertificazioni e anche tra le regioni dello stesso colore (Umbria ed Emilia Romagna ok, Abruzzo resta zona rossa quindi ci si potrà recare solo per motivi di lavoro, salute e necessità importanti con autocertificazione annessa).

Oggi, 5 dicembre, le Marche sono ancora “arancioni” e i controlli sul territorio sono ancora presenti e intensi.

A Grottammare è stata multata una persona per “spostamento non consentito”.

Dal Comando della Polizia Municipale raccontano: “La persona fermata, sul lungomare, ai Vigili Urbani ha dichiarato che da San Benedetto si stava recando a Grottammare per trovare un amico, una motivazione non valida e non prevista dalle norme vigenti. E’ scattata, quindi, la multa di 370 euro”.

