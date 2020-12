TERAMO – Scontro violento in provincia di Teramo il 4 dicembre.

Stamattina, intorno alle 11 una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta sulla SS80 Variante di Teramo (Lotto zero), all’interno della galleria Collurania, a seguito di un incidente stradale.

“Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat Panda con a bordo il solo conducente – raccontano dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in una nota stampa – L’auto, che percorreva il Lotto 0 in direzione Mare, ha tamponato violentemente un’altra Fiat Panda ferma in coda all’interno della galleria. A causa del violento impatto la Panda che ha tamponato si è ribaltata sul lato del passaggero. L’auto tamponata, con a bordo un uomo e una donna, ha riportato gravi danni alla carrozzeria che hanno impedito agli occupanti di uscire dall’abitacolo”.

Dal Comando aggiungono: “I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare il divaricatore e le cesoie idrauliche per liberare i due occupanti che, a causa delle contusioni e traumi riportati, hanno dovuto fare ricorso alle cure dell’Ospedale Mazzini di Teramo, dove sono stati trasportati con un’ambulanza del Servizio Sanitario 118 e una della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per portare soccorso alle persone infortunate e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati”.

“Durante le operazioni di intervento la viabilità nella galleria interessato dall’incidente è rimasta interrotta per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Autostradale per la regolazione del traffico e i rilievi dell’incidente” concludono dal Comando.

