SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha emanato un’ordinanza in base alla quale, per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione di una stazione radio base per telefonia mobile, dal 14 al 18 dicembre, dalle 7 alle 17, sarà attivo il senso unico alternato sulla Soprelevata Ascoli-Mare all’altezza del cantiere.

Negli stessi giorni sarà chiusa al transito la rampa di uscita su via del Mare (direzione sud).

