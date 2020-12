Uno spot sui canali social della Sambenedettese Calcio invita a prendere tutte le precauzioni per evitare il diffondersi del contagio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Indossare la mascherina e mantenere le distanze è, in questo momento, l’unico modo per fermare il virus e per vincere la partita più importante di questa stagione: sconfiggere il Covid-19.

La Samb si fa promotrice con un video, postato sui propri canali social, delle due semplici regole da seguire, oltre a quella, naturalmente, di lavarsi spesso le mani e di usare gel igienizzanti.

Maxi Lopez, Dario D’Ambrosio, Eklu Shaka Mawuli e Tommaso Nobile si fanno portavoce di tutti i rossoblu prestando la loro immagine e la loro voce alla causa.

“Mettiamoci tutti la faccia, ma solo con la mascherina!” è lo slogan dei rossoblu che concludono con gli hashtag

#indossiamolamascherina #SambFamily.

