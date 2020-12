SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione “Sulle ali dell’amore Onlus“, vicina alle famiglie in difficoltà già dal 2007, per questo Natale 2020 vorrebbe sensibilizzare tutti: amici, soci, sostenitori, imprese e semplici cittadini a “Dare un senso vero alla parola amore”. Lo facciamo dal 2007 con l’aiuto di tutti ma mai avevamo incontrato un periodo natalizio così difficile e complicato da superare insieme alle nostre famiglie assistite.

Il Coronavirus ha allontanato le persone ma solo fisicamente, il nostro cuore continua a battere all’unisono e ad emozionarsi per la nascita di un piccolo Bambino che ha fatto dell’amore il supremo segno di: tenerezza, misericordia, servizio, grazia, gratitudine, gentilezza e solidarietà.

E’ tempo di dare un senso a questo Natale così anomalo e difficile donando la possibilità di trascorrerlo nella maniera meno difficile possibile alle 130 famiglie tuttora seguite dalla nostra associazione.

Purtroppo a causa del Coronavirus ci sono state vietate tutte le iniziative destinate a raccogliere fondi per soddisfare le esigenze più elementari delle nostre famiglie.

Attraverso la promozione di questa raccolta fondi denominata: “A Natale regalati un grazie immenso” ci auguriamo di raccogliere la cifra sufficiente per l’acquisto di carte prepagate spendibili nei supermercati della nostra città.

I volontari dell’Associazione, per Natale, distribuiranno il pacco di alimenti a domicilio delle famiglie e, unitamente al pacco, vorremmo distribuire anche la tessera prepagata per poter dare la possibilità alle famiglie di acquistare anche qualche dono per i propri bimbi. In cambio riceverete un pacco pieno di 130 “grazie” che metterete sotto l’albero e aprirete in giorno di Natale. Voi, la vostra famiglia e le persone che amate avvertirete una sensazione di appagamento che nessun regalo materiale potrà darvi. Grazie

Potete donare attraverso il seguente codice iban

IT79G 05387244 00 00 000 05 36 653

Banca Popolare Emilia-Romagna di San Benedetto del Tronto. Grazie La presidente Annita Piergallini

ASSOCIAZIONE SULLE ALI DELL’AMORE ONLUS VIA SICILIA 16/a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Con fisc. 91030430440

TEL 3208520639

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.