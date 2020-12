AREZZO – Con la rocambolesca partita di Arezzo, recupero delle decima giornata non giocata per i numerosi casi di positività al Covid fra le file degli aretini, la Samb assesta la sua classifica portantosi al 7°posto in coabitazione con Modena, Triestina e Mantova. Davanti ai rossoblu, quota 21 punti, ci sono il Perugia a 23, la Feralpisalò a 24, e poi a 26 la coppia di testa Padova- Sudtirol.

La classifica (tratta dal sito diretta.it)

